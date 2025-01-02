Тренер Непомнящего высоко оценил шансы Яна пробиться на турнир претендентов

Гроссмейстер Сергей Кишнев в интервью «СЭ» отметил, что Ян Непомнящий может хорошо выступить на Кубке мира-2025.

— 2025-й год очень важен с точки зрения розыгрыша путевок на турнир претендентов. Как считаете, насколько реальны шансы у наших шахматистов в целом и у Яна в частности отобраться через Кубок мира и «Большую швейцарку»?

— Шансы реальные. Главный соперник Яна — это он сам. Если он будет в идеальной форме, будет так же сражаться, как в Нью-Йорке, невзирая на неудачи, отвечая на удар контрударом, на две пробоины двойным ударом, то ему никто не страшен.

То есть, если Непомнящий предстанет перед нами в новом виде такого бойца, несгибаемого, почему нет? Понятно, что мастерства и знаний у него достаточно. Почему бы Яну теперь хорошо не сыграть на Кубке мира? Нокаут-система ему подходит. Да, это очень сложный турнир, но мы видим, что для него все возможно. Поэтому я желаю всем нам и российским шахматистам успехов в 2025 году, который так здорово начался, порадовал всех любителей шахмат в нашей стране.