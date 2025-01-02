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Сегодня, 14:25

Норвежские СМИ сообщили о предстоящей свадьбе Магнуса Карлсена

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press

По информации норвежского издания VG Sport в ближайшие выходные экс-чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен и его спутница Элла Виктория Мэлоун сыграют свадьбу.

Пара решила не афишировать время и место церемонии, желая отметить праздник в покое.

О новой возлюбленной гросмейстера стало известно в апреле 2024-го. Мэлоун на восемь лет младше жениха. Отец девушки — американец, а мать — норвежка. Она долгое время жила на две страны, но своим родным городом считает Осло.

Ранее Карлсен разделил с россиянином Яном Непомнящим победу на чемпионате мира по блицу, такое решение спортсмены приняли обоюдно. Это первый подобный случай в истории мировых шахмат.

Ян&nbsp;Непомнящий. «История с двумя чемпионами пойдет только на пользу шахматам». Тренер Непомнящего — о долгожданном чемпионстве и Кубке мира-2025

Шахматы
Магнус Карлсен
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