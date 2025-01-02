Сергей Кишнев считает, что в Нью-Йорке мы увидели шахматиста, который способен ставить перед собой самые высокие цели в чемпионском цикле в классику.

В начале октября Ян Непомнящий в разговоре с «СЭ» признался, что впервые за долгое время получил возможность целенаправленно подготовиться к ЧМ по быстрым шахматам и блицу. И это принесло свои плоды. В рапид-турнире сильнейший российский шахматист последних лет завоевал бронзу (весь подиум в открытом турнире был нашим), а в рапиде добрался до финала, где смог отыграться с 0-2 у Магнуса Карлсена. В итоге норвежец предложил обсудить возможность обоюдного чемпионства, которую в итоге одобрили как Ян, так и организаторы.

Выступление Непомнящего в Нью-Йорке мы обсудили с Сергеем Кишневым, который возглавлял тренерский штаб гроссмейстера в матче за корону 2023 года.

У Непомнящего получился турнир камбэков

— Ян сделал отличный подарок вам и всем любителям шахмат в России. Вы человек, который находился рядом с Непомнящим в Астане и в полной мере прочувствовал болезненную неудачу в матче с Дин Лижэнем. Насколько вы были рады его успеху в Нью-Йорке?

— Честно говоря, я очень доволен, что Ян стал чемпионом мира. В принципе не так много времени прошло после Астаны, а он уже реабилитировался. В целом здорово провел 2024-й и добыл титул чемпиона мира во взрослых шахматах. После юношеских успехов у него не было этого звания, только победы в крупных командных соревнованиях. На этом первенстве были запоминающиеся скандалы, дисквалификация Карлсена в рапиде, в блице дележка титула, чего ранее никогда не было в истории. Но я думаю, что эти «приключения» пойдут только на пользу шахматам. Потому что, как говорится, все, что не некролог, то пиар.

Но в первую очередь я рад тому, что Ян по-прежнему претендует на титул самого сильного шахматиста мира. В Нью-Йорке получилось взять титул в блиц-турнире в сумасшедшей конкуренции. Будем надеяться, что теперь он вернется в борьбу и за титул в классике.

— Когда Карлсен повел 2-0, верили, что можно отыграться?

— Я считал, что дело безнадежно. Трудно представить, что у Карлсена можно выиграть две партии на заказ. Но самое главное, что Ян в это верил. Вообще у Непомнящего получился турнир камбэков. Он из Со отыгрался с 0-1, и это учитывая, что Уэсли для него неприятный, неудобный соперник. У него с ним отрицательный баланс, но ему удалось выиграть полуфинал после неудачного начала.

К сожалению, по его словам, он не смог бороться за титул в быстрые шахматы. Здесь сказалось, что они с Карлсеном провели до этого соревнования в Осло (речь про суперфинал Champions Chess Tour 2024), где на раздумья отводилось 10 минут, и выработался уже определенный темп. Неслучайно оба крайне неудачно для своего уровня начали ЧМ. Они не адаптировались, все-таки разница большая. Одно дело 10 минут, а другое — 15 плюс 10 секунд добавления — это 20-30 минут. Ян не нашел правильного ритма, а когда уже начал догонять, то борьба за первое место была упущена.

Володар Мурзин. Фото FIDE

Мурзин приятно удивил, использовал первую же попытку

— Зато не стал вступать в конфликт из-за дресс-кода и сниматься с турнира, как Магнус.

— Действительно, мы увидели что-то новое в исполнении Яна. В принципе, он мог бы проявить некую солидарность с Карлсеном. Но такого не случилось. И правильно сделал, что продолжил борьбу. Здесь, как говорится, переобулся в воздухе. А что делать? Нужен был результат, было не до каких-то экспериментов.

— Даниил Дубов, наоборот, поддержал Карлсена и не вышел на партию с Хансом Ниманном. После его новых заявлений мы понимаем, что это был осознанный шаг.

— Да, меня это удивило. Все мы помним знаменитую партию Дубова и Непомнящего в Самарканде, где они расписали ничью и каждый потерял по пол-очка. Здесь у Даниила было что-то похожее, но мне сложно что-то комментировать. Я не общаюсь с Дубовым.

— Победа Володара Мурзина стала для вас удивительной? Или после довольно успешного прошлого ЧМ он был среди претендентов?

— Лично меня 18-летний Володар приятно удивил. Молодец! Наверное, он еще уступает более опытным, именитым соперникам в плане знаний, но зато в плане борьбы, в плане старания показал себя с самой лучшей стороны. Человек использовал тот шанс, который ему предоставился. Так бывает. Первый шанс используется с первой попытки. Или, наоборот, если первый не используешь, потом все это дается в диких муках. Вот как у Яна. Сколько у него было попыток выиграть ЧМ по рапиду и блицу? Много раз он был близок к цели, но постоянно что-то не складывалось.

Ян Непомнящий. Фото Global Look Press

Почему бы Яну теперь хорошо не сыграть на Кубке мира?

— В 2021 году обидно проиграл Нодирбеку Абдусатторову на тай-брейке.

— Да, то поражение было крайне неприятным. Или 2013 год, когда он уже, казалось, обеспечил себе победу перед последним днем. Но потом, видимо, расслабился и упустил титул (чемпионом мира по рапиду тогда стал Шахрияр Мамедьяров. — Прим. «СЭ»). И вот, наконец, долгожданный титул пришел. Мои поздравления.

— 2025-й год очень важен с точки зрения розыгрыша путевок на турнир претендентов. Как считаете, насколько реальны шансы у наших шахматистов в целом и у Яна в частности отобраться через Кубок мира и «Большую швейцарку»?

— Шансы реальные. Главный соперник Яна — это он сам. Если он будет в идеальной форме, будет так же сражаться, как в Нью-Йорке, невзирая на неудачи, отвечая на удар контрударом, на две пробоины двойным ударом, то ему никто не страшен.

То есть, если Непомнящий предстанет перед нами в новом виде такого бойца, несгибаемого, почему нет? Понятно, что мастерства и знаний у него достаточно. Почему бы Яну теперь хорошо не сыграть на Кубке мира? Нокаут-система ему подходит. Да, это очень сложный турнир, но мы видим, что для него все возможно. Поэтому я желаю всем нам и российским шахматистам успехов в 2025 году, который так здорово начался, порадовал всех любителей шахмат в нашей стране.