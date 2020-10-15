«Прилично играют». Гроссмейстер Карякин оценил уровень Карпина и Родионова

Российский шахматист Сергей Карякин рассказал «СЭ» об опыте одновременной игры с ветеранами «Спартака». По его словам, хорошую игру показали Сергей Родионов и Валерий Карпин.

— На матче Россия — Венгрия вы сыграли в шахматы с актером Ефимом Петруниным. Вам же приходилось играть и с футболистами, да?

— В свое время давал сеанс одновременной игры с ветеранами «Спартака». Сразу после этого поехал на чемпионат мира по быстрым шахматам и выиграл его (улыбается).

— Зарядили?

— Да, они меня зарядили, а я зарядил их. Это было приятное общение.

— Кто тогда больше остальных удивил в плане подготовленности?

— Там была молодежка и ветераны. Если я не ошибаюсь, очень прилично играли Сергей Родионов и Валерий Карпин. Кто-то из молодых тоже был неплох. (Севастиан Терлецкий)