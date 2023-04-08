Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Игры
Главная
Шахматы

Сегодня, 11:15

Ян Непомнящий надеется, что стал сильнее после матча с Карлсеном

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press

Россиянин Ян Непомнящий поделился ожиданиями от матча за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня, который пройдет в Астане.

«Самое важное, что у меня есть второй шанс сыграть за мировую шахматную корону, — отметил на пресс-конференции Непомнящий. — Надеюсь, что за последние два года я стал играть сильнее, но не факт. Изменилась ли моя команда? Кто-то остался, но пришли и новые люди. Это как и в жизни. Все меняется».

Первая партия матча состоится в воскресенье, 9 апреля. Начало запланировано на 12.00 (мск).

Ян&nbsp;Непомнящий. Момент истины для Непомнящего. Сможет ли Ян вернуть шахматную корону в Россию?

Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
0
Читайте также
Смолов — журналисту: «Тебе, что ли, обещал выиграть Кубок, клоун?»
У кенийцев нашли допинговую схему. Их снова пожурят и простят?
Стали известны подробности состояния Иосифа Пригожина
Блинкен объявил о начале контрнаступления Украины в ближайшие недели
В Карелии девочка чуть не умерла во время операции из-за обмана матери
7 апреля — Благовещение: история, традиции, что можно и нельзя делать
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Материалы сюжета: Непомнящий — Дин Лижэн: Карлсен отказался от короны
Непомнящий чувствует поддержку из России
Непомнящий рассчитывает, что в этот раз не будет иметь проблем со сном в матче за мировую шахматную корону
Дин Лижэнь рад, что матч за мировую шахматную корону пройдет в Астане, а не в Буэнос-Айресе
Претенденты выбрали кресла, а робот провел жеребьевку. Как начался чемпионский матч
Непомнящий начнет матч за мировую шахматную корону белыми фигурами
Дворкович представил трофей за звание чемпиона мира по шахматам
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дин Лижэнь рад, что матч за мировую шахматную корону пройдет в Астане, а не в Буэнос-Айресе

Непомнящий рассчитывает, что в этот раз не будет иметь проблем со сном в матче за мировую шахматную корону
Новости
RSS RSS
Все новости