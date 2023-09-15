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Непомнящий не смог обыграть Карлсена в четвертьфинале турнира по быстрым шахматам

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ян Непомнящий.
Фото AFP

Российский шахматист Ян Непомнящий проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в 1/4 финала турнира по быстрым шахматам Speed Chess Championship.

Матч завершился со счетом 20,5:9,5 в пользу Карлсена.

В полуфинале Speed Chess Championship норвежец сыграет с американцем Уэсли Со. Действующим победителем турнира является американец Хикару Накамура.

Отметим, что изначально Speed Chess Championship не включил Непомнящего в список участников онлайн-турнира. 33-летний россиянин тогда отреагировал на это фразой: «Я просто недостаточно хорош». Однако затем с турнира снялся китаец Дин Лижэнь и его заменил Непомнящий.

Магнус Карлсен. Карлсен заработал за год почти 12 миллионов долларов. Доходы Магнуса растут

Шахматы
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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