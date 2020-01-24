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Горячкина — о поражении в матче за шахматную корону: «Это хороший урок, хоть и горький опыт»

18:22

Российская шахматистка Александра Горячкина прокомментировала поражение в матче за шахматную корону. 21-летняя россиянка уступила действующей чемпионке Цзюй Вэнцзюнь на тай-брейке (1,5:2,5).

— Обидно, конечно, что не смогла выиграть. Но это хороший урок, хоть и горький опыт, — цитирует ТАСС Горячкину. — Надеюсь, я вернусь и буду еще сильнее. Не хватило уверенности, опыта и немного везения.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7600535

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