Российская шахматистка Александра Горячкина прокомментировала поражение в матче за шахматную корону. 21-летняя россиянка уступила действующей чемпионке Цзюй Вэнцзюнь на тай-брейке (1,5:2,5).

— Обидно, конечно, что не смогла выиграть. Но это хороший урок, хоть и горький опыт, — цитирует ТАСС Горячкину. — Надеюсь, я вернусь и буду еще сильнее. Не хватило уверенности, опыта и немного везения.