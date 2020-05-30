Голландский гроссмейстер Гири пошутил на русском языке

Голландский шахматист Аниш Гири пошутил над американским гроссмейстером Хикарой Накамурой на русском языке. Тот проиграл норвежцу Магнусу Карлсену на онлайн-турнире.

После матча Накамура отметил, что следовал плану игры, старался занять правильные позиции.

— С самого начала у меня была какая-то тактика и я ее придерживался, — написал Гири в Twitter.

С самого начала у меня была какая-то тактика и я её придерживался. https://t.co/NxaUxhNhSM — Anish Giri (@anishgiri) May 29, 2020

Карлсен обыграл Накамуру и в финале турнира встретится с россиянином Даниилом Дубовым.