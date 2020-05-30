Голландский гроссмейстер Гири пошутил на русском языке
15:01
Голландский шахматист Аниш Гири пошутил над американским гроссмейстером Хикарой Накамурой на русском языке. Тот проиграл норвежцу Магнусу Карлсену на онлайн-турнире.
После матча Накамура отметил, что следовал плану игры, старался занять правильные позиции.
— С самого начала у меня была какая-то тактика и я ее придерживался, — написал Гири в Twitter.
С самого начала у меня была какая-то тактика и я её придерживался. https://t.co/NxaUxhNhSM— Anish Giri (@anishgiri) May 29, 2020
Карлсен обыграл Накамуру и в финале турнира встретится с россиянином Даниилом Дубовым.
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