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Голландский гроссмейстер Гири пошутил на русском языке

15:01
Аниш Гири. Фото AFP
Аниш Гири. Фото AFP
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Голландский шахматист Аниш Гири пошутил над американским гроссмейстером Хикарой Накамурой на русском языке. Тот проиграл норвежцу Магнусу Карлсену на онлайн-турнире.

После матча Накамура отметил, что следовал плану игры, старался занять правильные позиции.

— С самого начала у меня была какая-то тактика и я ее придерживался, — написал Гири в Twitter.

Карлсен обыграл Накамуру и в финале турнира встретится с россиянином Даниилом Дубовым.

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