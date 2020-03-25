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Глава ФШР рассказал о мерах безопасности на турнире претендентов в связи с коронавирусом

02:41
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Президент федерации шахмат России и старший тренер сборной России Андрей Филатов считает, что организаторы сделали все возможное, чтобы обезопасить участников турнира претендентов от коронавируса. Победитель получит право сыграть с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

— Все гроссмейстеры находятся в самоизоляции, ведь они играют и живут в одном отеле, — цитируют «Известия» Филатова. — Температуру им измеряют каждый день, все судьи проверились на COVID-19. Шахматисты находятся в постоянном контакте только со своими секундантами, с которыми готовились к турниру весь последний месяц, а кто-то и два. Немногие в мире так же изолированы, как они. Плюс сейчас сложно найти лучшие профилактические и эпидемиологические условия, чем в России.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 417 556 человек. Умерших — 18 596, выздоровевших — 108 302. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

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Дополнительная информация:

https://iz.ru/990825/timur-ganeev/shakh-i-maska-kak-prokhodit-turnir-pretendentov-v-ekaterinburge

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