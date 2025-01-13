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13 января, 23:14

Девятилетний Шогджиев установил новый мировой рекорд

Камила Абдурахманова
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Девятилетний россиянин Роман Шогджиев стал самым юным шахматистом в истории, который получил звание международного мастера.

В декабре 2024 года на турнире RadnickiChess IM в Белграде было зафиксировано это достижение. Шогджиев проиграл лишь победителю турнира — Суату Аталику — в восьмом туре. Он получил звание международного мастера и заработал свой первый балл в возрасте 9 лет, 10 месяцев и 7 дней, побив рекорд аргентинца Фаустино Оро почти на месяц.

Шогджиев вошел в тройку лучших шахматистов, которые преодолели отметку в 2300 очков рейтинга Эло до достижения десятилетнего возраста.

В 2024 году Шогджиев стал чемпионом мира по классическим шахматам и блицу среди детей не старше 10 лет. В 2023-м он принял участие во взрослом чемпионате мира по рапиду и блицу, где обыграл пять международных гроссмейстеров.

Шахматы
Роман Шогджиев
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