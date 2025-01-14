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Сегодня, 15:35

Крамник подозревает 5 шахматистов из топ-30 рейтинга ФИДЕ в читерстве при игре онлайн

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник, который активно борется с читерством в этом виде спорта, намекнул, что игроки из топ-30 рейтинга ФИДЕ жульничают при игре онлайн.

«Для вашего понимания реальных масштабов онлайн-читерства, вот некоторая общая информация из подробной статистики, которую мы рассмотрели.

Из игроков с рейтингом FIDE 2700 и более:

1. Нет причин считать, что читерили — 8 игроков

2. Возможно, но неясно — 6 игроков

3. Вероятно читерили — 5 игроков», — написал Крамник на своей странице в соцсетях.

Сейчас рейтинг 2700+ имеют 30 лучших шахматистов мира.

Ранее 19-летний российский чемпион мира по рапиду Володар Мурзин назвал читерство глобальной проблемой международных шахмат.

Шахматы
Владимир Крамник
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