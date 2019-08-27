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Африка в 2019 году получит более 500 тысяч долларов на развитие шахмат

15:47

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) заключила соглашения с большинством африканских стран о поддержке развития шахмат. Об этом в Касабланке заявил президент организации Аркадий Дворкович, который посетил шахматный чемпионат, организованный под эгидой организации в рамках Африканских игр, проходящих в Марокко с 19 по 31 августа.

— Мы обеспечили фонд развития шахмат как на глобальном уровне, так и для каждого континента, — цитирует ТАСС Дворковича. — ФИДЕ заключила соглашения с большинством африканских стран о поддержке развития шахмат и начала финансировать первые проекты. Речь идет как о проведении турниров, так и о подготовке специалистов — арбитров, тренеров, организаторов шахматных соревнований.

В Африке за несколько месяцев прошла серия курсов подготовки и повышения квалификации таких специалистов. Исторически они не всегда соответствовали самым высоким критериям. Сейчас анализируем результаты этих курсов. Но, конечно, этот процесс займет какое-то время.

Уже есть соглашение с континентальной шахматной федерацией. И по совокупности это даст значительный толчок развитию шахмат.

Если говорить в денежном выражении, то Африка получит более полумиллиона долларов в нынешнем году. Это значительная сумма. При этом многое зависит от готовности стран континента эффективно использовать ресурсы, а не от наших возможностей. Мы готовы поддерживать и больше, но хотим убедиться, что эти средства будут использованы эффективно.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6804281

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