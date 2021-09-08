«Если и умру во время боя, то именно такой представляю смерть». Новые подробности трагедии в Канаде

Отец покойной боксерши рассказал, на какие риски шла его дочь.

На прошлой неделе в Монреале произошла трагедия — 18-летняя мексиканка Жанетт Закариас Сапата скончалась через несколько дней после боя с канадкой Мари-Пьер Уль.

Поединок состоялся 28 августа. В четвертом раунде Уль нанесла мощный апперкот, а затем выбросила серию ударов. Рефери остановил поединок только тогда, когда изо рта Жанетт вылетела капа. Сапата осталась стоять в углу, а затем рухнула без сознания. При этом еще в стоячем положении у нее начались судороги. Первоначальные прогнозы врачей были благоприятными, тем не менее спасти жизнь девушки не удалось.

На днях мексиканское издание Proceso опубликовало материал, где отец спортсменки — Эстебан Сапата — сообщил, что его дочь осознавала, что выход на бой против Уль — это риск для ее жизни. Как пишет Proceso, перед роковым поединком в Монреале она сказала отцу, команде, тренеру и мужу Джованни Мартинесу (он бился в том же карде и победил) такие слова: «Я выбрала этот путь. Если я и умру во время боя, то именно такой и представляю смерть».

В мае этого года она также проиграла нокаутом — Синтии Лосано в Рейносо (Мексика). Тогда Сапата ненадолго потеряла сознание в шестом раунде. Ринг она покинула самостоятельно, а атлетическая комиссия отстранила ее от участия в соревнованиях на 60 дней — не так уж и много. Однако, по словам отца боксерши, врачи рекомендовали ей сделать операцию на мозге.

Власти провинции Квебек объявили, что проведут расследование обстоятельств смерти Сапаты. Важным аспектом расследования будет оценка состояния мозга Сапаты в период между ее последними двумя боями.

Сапата (2-4) начала профессиональную карьеру в боксе, когда ей было 15 лет, — в 2018 году. У нее был долгий простой перед поединком в мае. Винсент Морин, матчмейкер промоушена GYM, под эгидой которого Сапата провела бой с Уль, сказал, что не стал бы подписывать с ней контракт, если бы наткнулся на кадры ее майского поединка. При этом он знал, что тот бой она проиграла досрочно.

GSN-An 18-year-old boxer is dead after she was knocked unconscious during a match this weekend at IGA Stadium in Montreal. Jeanette Zacarias Zapata sustained injuries to her brain while fighting Canada's Marie-Pier Houle on Saturday night, according to the Associated Press. pic.twitter.com/IqbNBmIbM8 — HJ (Hank) Ellison (@hjtherealj) September 5, 2021

Как сообщил тренер Уль — Себастьян Готье, медицинские показания Сапаты были подлинными. Более того, они были признаны спортивной комиссией Монреаля. «Чтобы быть уверенными в содержании, которое было на испанском языке, эти документы были переведены, — сказал он The Journal of Montreal. — На момент боя Сапата уже не была отстранена. По словам мексиканских врачей, она была в превосходной физической форме. Мы следовали правилам, они были соблюдены в полной мере. Более того, в Монреале одна из лучших спортивных комиссий в мире».