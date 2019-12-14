Российская четверка заняла десятое место на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде

Российская четверка бобслеистов заняла десятое место на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде. Победу одержала команда из Канады.

Бобслей

Лейк-Плэсид (США)

Кубок мира

Мужчины

Четверка

1. Джастин Криппс/Бенжамин Коакуэлл/Кэмерон Стонс/Райан Соммер (Канада) — 1.49,50 (54,55 + 54,95)

2. Оскар Киберманис/Матисс Микнис/Лаурис Кауфманис/Арвис Вилкасте (Латвия) — 1.49,89 (54,72 + 55,17)

3. Беньямин Майер/Дануц Молдован/Маркус Саммер/Марко Рангл (Австрия) — 1.49,97 (54,84 + 55,13)

4. Франческо Фридрих/Александер Шуллер/Канди Бауэр/Мартин Гроткопп (Германия) — 1.50,10 (54,76 + 55,34)

4. Йоханнес Лохнер/Кристиан Расп/Флориан Бауэр/Кристофер Вебер (Германия) — 1.50,10 (54,93 + 55,17)

6. Коди Баске/Кристофер Хорн/Блэйн МакКоннелл/Адриан Адамс (США) — 1.50,43 (55,04 + 55,39)

10. Алексей Стульнев/Роман Кошелев/Илья Малых/Михаил Мордасов (Россия) — 1.50,76 (55,17 + 55,59)

12. Максим Андрианов/Алексей Зайцев/Василий Кондратенко/Руслан Самитов (Россия) — 1.50,80 (55,18 + 55,62)