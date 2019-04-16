ФМБА не считает себя виновным в допинговых проблемах Сергеевой

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), прописавшее и закупившее бобслеистке Надежде Сергеевой лекарственный препарат, содержавший запрещенные вещества, не считает себя виновным в дальнейших проблемах спортсменки, повлекших аннулирование результатов на Олимпиаде-2018 и дисквалификацию. Об этом сообщил глава ФМБА Владимир Уйба.

Сергеева в конце декабря прошлого года подала иск к ФМБА и производителю препарата "Метионин", который содержал триметадизин, входящий в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). В инструкции к препарату это вещество не указано.

- ФМБА является заложником в суде, мы должны быть третьей стороной, - цитирует ТАСС Уйбу. - Спортсменка не употребляла допинг, он был разрешен. Допускается производить и разрешенный, и не разрешенный препараты на одной линии. Месяц производится для обычных людей, месяц - разрешенный. Очень чуткое оборудование Всемирного антидопингового агентства уловило в разрешенном препарате микроскопический процент примеси запрещенного вещества (производившегося на этой же линии ранее), который по нашей статье имеет допуск.

Сергеева судится с ФМБА, потому что судиться больше не с кем. ФМБА России препарат закупило и выдало. А то, что там была субстанция из предыдущей партии выпуска продукта - это стало откровением для всех, нас туда привлекли. Но мы пострадавшая сторона не меньше, чем спортсменка.

Чтобы реабилитировать спортсменку, суд нужен, и нужно решение в пользу спортсменки. Либо снизить процент по фармацевтической статье. В ином случае препарат должен промываться и быть стерильным и проверенным, но это приведет к удорожанию.