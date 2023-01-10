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Ростовцев возглавил сборную России. У него конфликт с Губерниевым после драки 2014 года

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Дмитрий Губерниев и Павел Ростовцев.
Фото «СЭ»
Павел Ростовцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Павел Ростовцев и Виктор Майгуров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Биатлонисты впервые за полтора года получили главного тренера, но зачем он нужен в нынешней ситуации?

Сборная России по биатлону неожиданно получила главного тренера. Слухи о том, что данную должность займет трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев, появившиеся в конце прошлого года, подтвердились. «Он принят на работу в СБР с 9 января в качестве главного тренера сборной России», — сообщил РИА «Новости Спорт» глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов. Данный пост оставался вакантным с мая 2021 года, после того как его по состоянию здоровья покинул Валерий Польховский. Правда, огромный вопрос — так ли уж необходим нашей команде главный тренер в ситуации, когда сборная не допущена до международных стартов?

Павел Ростовцев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Павел Ростовцев.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Почему нельзя было подождать полгода?

Пост главного тренера в нашем биатлоне давно вызывает большие вопросы. Еще до Олимпиады-2014 ключевую роль в национальной команде начали играть старшие тренеры, возглавлявшие мужскую и женскую сборные или отдельные тренировочные группы. Злые языки говорили, что таким образом размывается ответственность, когда в случае провала найти одного виновного крайне сложно. Потом главные тренеры все-таки вернулись, но их роль все равно оставалась во многом загадочной. Например, в 2015 году перед выходом в декрет данный пост занимала даже олимпийская чемпионка Ольга Зайцева, не имевшая тренерского опыта. В целом тогдашнее руководство СБР видело в главных тренерах неких методистов, а на практике они в основном становились «громоотводом» для СМИ, раздавая бесконечные интервью. Ключевые вопросы решались другими людьми.

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В 2017 году в ходе назначения главного тренера произошел громкий скандал. Было объявлено, что эту должность займет Владимир Королькевич, однако в последний момент с Минспортом была согласована кандидатура Валерия Польховского. Согласование с министерством и в случае с Ростовцевым вызывает вопросы. Ведь для зимних видов спорта это обычно происходит в начале лета. Сейчас документы на нового главного тренера вроде бы отправлены, но реально ли оформить все внеурочно? И главное — почему нельзя потерпеть еще полгода, во время которых спортсмены из сборной будут стартовать только в Кубке Содружества и Кубке России?

— У сборной нет главного тренера и быть не может, — заявил «СЭ» известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев. — Союз биатлонистов кого-то назначил внутри федерации. То есть он может называться главным тренером по метанию тарелочек или по пробежкам Майгурова по утрам. Я не понимаю, что делает союз биатлонистов, как это называется. То, что сейчас сделал президент СБР, назначив у себя человека на зарплату, у них есть спонсор, а потом сказал, что это главный тренер сборной. Можно было бы назвать его римским папой одновременно или министром по делам биатлона у себя в федерации. Майгуров очень сильно побежал впереди паровоза, нарушая все мыслимые и немыслимые правила. Не понимаю, зачем это нужно СБР.

Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Дмитрий Губерниев.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Как таковой драки не было

Резкая позиция Губерниева во многом объясняется давним конфликтом между комментатором и знаменитым спортсменом. В марте 2014 года между двумя знаменитостями произошла стычка в аэропорту Шереметьево. Ее причиной стали критические высказывания комментатора в ходе этапа Кубка мира в Холменколлене, а также инцидент во время Олимпиады в Сочи. Ростовцев рассказывал о случившемся так: «Перед стартом эстафеты я сказал журналисту Илье Трифанову, что считаю его и его коллегу лжецом, подлецом и трусом и чтобы на глаза мне больше не попадались. Один раз Трифанов попался, долго он поднимался с пола, но в ответ ничего не сказал. С его высоким коллегой встреч у меня не было. В Шереметьеве я с ним случайно увиделся — оформлял оружие в «красном коридоре». Я к нему обратился, попросил прокомментировать его последние заявления, на что он в своем стиле меня нагло послал».

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«Я понимал, что стоит мне его задеть, как из него польется много грязи. Поэтому, конечно, я совершил хулиганский поступок, но понимал, что другой возможности заявить свою позицию как мужчины, как человека у меня нет. Мне немножко стыдно за мой поступок, но я просто плюнул в его наглую рожу. Естественно, он попытался что-то ответить, ну и получил с правой еще раз, — сказал Ростовцев. — Готов ли я к тому, что он подаст в суд? В принципе да. Я поступил некрасиво и должен за это ответить. Признаюсь, что совершил хулиганский поступок, но спустить ему все это с рук было невозможно. Как таковой драки не было, потолкались немного».

Суда публика не дождалась, но и примирения тоже — противники на протяжении восьми лет неоднократно резко высказывались друг о друге, что не мешало им делать достаточно успешные карьеры — каждому в своей сфере. Ростовцев, с 2011 по 2014 год работавший тренером по стрелковой подготовке в группе Вольфганга Пихлера, затем отправился на госслужбу. В 2015 году он работал министром спорта в Иркутской области, затем был советником губернатора Красноярского края, а в 2019-2021 годах — министром спорта Красноярского края. С декабря 2021 года специалист снова стал советником красноярского губернатора, но сейчас ему, видимо, придется оставить этот пост и перебраться в Москву.

Павел Ростовцев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Павел Ростовцев и Виктор Майгуров. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Давний товарищ

— Сейчас спортсмены сборной разделены на тренерские группы, их много, и, как я предполагаю, нужен был человек, который бы курировал работу всех звеньев, чтобы был результат, — объяснила назначение в интервью ТАСС олимпийская чемпионка Анна Богалий. — Виктору Викторовичу Майгурову все не охватить. Кроме того, у нас подрастает резерв, и его тоже нужно брать на заметку.

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Майгуров отлично знает Ростовцева еще со времен совместного выступления за сборную России. В 2000 году они вместе завоевали золото чемпионата мира в эстафете. Нет никаких сомнений, что им теперь комфортно работать вместе. Другое дело, что возникают вопросы — почему трехкратный чемпион мира получил именно должность главного тренера. Его знание биатлона и авторитет не вызывают сомнений. Однако конкретной тренерской работой он не занимался уже восемь лет, и к тому же СБР в перспективе гарантирован конфликт с Губерниевым. Так ли необходимо было данное назначение в нынешних обстоятельствах?

Сборная России по биатлону
Дмитрий Губерниев
Павел Ростовцев
СБР
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