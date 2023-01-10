Ростовцев возглавил сборную России. У него конфликт с Губерниевым после драки 2014 года

Биатлонисты впервые за полтора года получили главного тренера, но зачем он нужен в нынешней ситуации?

Сборная России по биатлону неожиданно получила главного тренера. Слухи о том, что данную должность займет трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев, появившиеся в конце прошлого года, подтвердились. «Он принят на работу в СБР с 9 января в качестве главного тренера сборной России», — сообщил РИА «Новости Спорт» глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов. Данный пост оставался вакантным с мая 2021 года, после того как его по состоянию здоровья покинул Валерий Польховский. Правда, огромный вопрос — так ли уж необходим нашей команде главный тренер в ситуации, когда сборная не допущена до международных стартов?

Павел Ростовцев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Почему нельзя было подождать полгода?

Пост главного тренера в нашем биатлоне давно вызывает большие вопросы. Еще до Олимпиады-2014 ключевую роль в национальной команде начали играть старшие тренеры, возглавлявшие мужскую и женскую сборные или отдельные тренировочные группы. Злые языки говорили, что таким образом размывается ответственность, когда в случае провала найти одного виновного крайне сложно. Потом главные тренеры все-таки вернулись, но их роль все равно оставалась во многом загадочной. Например, в 2015 году перед выходом в декрет данный пост занимала даже олимпийская чемпионка Ольга Зайцева, не имевшая тренерского опыта. В целом тогдашнее руководство СБР видело в главных тренерах неких методистов, а на практике они в основном становились «громоотводом» для СМИ, раздавая бесконечные интервью. Ключевые вопросы решались другими людьми.

В 2017 году в ходе назначения главного тренера произошел громкий скандал. Было объявлено, что эту должность займет Владимир Королькевич, однако в последний момент с Минспортом была согласована кандидатура Валерия Польховского. Согласование с министерством и в случае с Ростовцевым вызывает вопросы. Ведь для зимних видов спорта это обычно происходит в начале лета. Сейчас документы на нового главного тренера вроде бы отправлены, но реально ли оформить все внеурочно? И главное — почему нельзя потерпеть еще полгода, во время которых спортсмены из сборной будут стартовать только в Кубке Содружества и Кубке России?

— У сборной нет главного тренера и быть не может, — заявил «СЭ» известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев. — Союз биатлонистов кого-то назначил внутри федерации. То есть он может называться главным тренером по метанию тарелочек или по пробежкам Майгурова по утрам. Я не понимаю, что делает союз биатлонистов, как это называется. То, что сейчас сделал президент СБР, назначив у себя человека на зарплату, у них есть спонсор, а потом сказал, что это главный тренер сборной. Можно было бы назвать его римским папой одновременно или министром по делам биатлона у себя в федерации. Майгуров очень сильно побежал впереди паровоза, нарушая все мыслимые и немыслимые правила. Не понимаю, зачем это нужно СБР.

Дмитрий Губерниев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Как таковой драки не было

Резкая позиция Губерниева во многом объясняется давним конфликтом между комментатором и знаменитым спортсменом. В марте 2014 года между двумя знаменитостями произошла стычка в аэропорту Шереметьево. Ее причиной стали критические высказывания комментатора в ходе этапа Кубка мира в Холменколлене, а также инцидент во время Олимпиады в Сочи. Ростовцев рассказывал о случившемся так: «Перед стартом эстафеты я сказал журналисту Илье Трифанову, что считаю его и его коллегу лжецом, подлецом и трусом и чтобы на глаза мне больше не попадались. Один раз Трифанов попался, долго он поднимался с пола, но в ответ ничего не сказал. С его высоким коллегой встреч у меня не было. В Шереметьеве я с ним случайно увиделся — оформлял оружие в «красном коридоре». Я к нему обратился, попросил прокомментировать его последние заявления, на что он в своем стиле меня нагло послал».

«Я понимал, что стоит мне его задеть, как из него польется много грязи. Поэтому, конечно, я совершил хулиганский поступок, но понимал, что другой возможности заявить свою позицию как мужчины, как человека у меня нет. Мне немножко стыдно за мой поступок, но я просто плюнул в его наглую рожу. Естественно, он попытался что-то ответить, ну и получил с правой еще раз, — сказал Ростовцев. — Готов ли я к тому, что он подаст в суд? В принципе да. Я поступил некрасиво и должен за это ответить. Признаюсь, что совершил хулиганский поступок, но спустить ему все это с рук было невозможно. Как таковой драки не было, потолкались немного».

Суда публика не дождалась, но и примирения тоже — противники на протяжении восьми лет неоднократно резко высказывались друг о друге, что не мешало им делать достаточно успешные карьеры — каждому в своей сфере. Ростовцев, с 2011 по 2014 год работавший тренером по стрелковой подготовке в группе Вольфганга Пихлера, затем отправился на госслужбу. В 2015 году он работал министром спорта в Иркутской области, затем был советником губернатора Красноярского края, а в 2019-2021 годах — министром спорта Красноярского края. С декабря 2021 года специалист снова стал советником красноярского губернатора, но сейчас ему, видимо, придется оставить этот пост и перебраться в Москву.

Павел Ростовцев и Виктор Майгуров. Фото Федор Успенский, «СЭ» Фото Федор Успенский, «СЭ»

Давний товарищ

— Сейчас спортсмены сборной разделены на тренерские группы, их много, и, как я предполагаю, нужен был человек, который бы курировал работу всех звеньев, чтобы был результат, — объяснила назначение в интервью ТАСС олимпийская чемпионка Анна Богалий. — Виктору Викторовичу Майгурову все не охватить. Кроме того, у нас подрастает резерв, и его тоже нужно брать на заметку.

Майгуров отлично знает Ростовцева еще со времен совместного выступления за сборную России. В 2000 году они вместе завоевали золото чемпионата мира в эстафете. Нет никаких сомнений, что им теперь комфортно работать вместе. Другое дело, что возникают вопросы — почему трехкратный чемпион мира получил именно должность главного тренера. Его знание биатлона и авторитет не вызывают сомнений. Однако конкретной тренерской работой он не занимался уже восемь лет, и к тому же СБР в перспективе гарантирован конфликт с Губерниевым. Так ли необходимо было данное назначение в нынешних обстоятельствах?