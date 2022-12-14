На Кубке мира нет России, но много бывших российских биатлонистов. Как у них дела?

Наберется на полноценный состав сборной экс-соотечественников, которых не коснулись санкции.

Российские биатлонисты не допущены к этому розыгрышу Кубка мира. Однако в Европе выступают те, кто еще недавно бегал в Ханты-Мансийске и Увате, а сейчас боролся за очки и призовые в Контиолахти и Хохфильцене.

Лапшин — лучший из экс-россиян на Кубке мира

Продолжают бегать в корейском комбинезоне Тимофей Лапшин и Екатерина Аввакумова. Они сменили гражданство в 2017 году. Тогда корейцы активно натурализовали спортсменов из других стран, чтобы достойно выступить на домашней Олимпиаде. Лапшин и Аввакумова приходили в команду, когда в ней уже находились другие экс-россияне — Анна Фролина и Александр Стародубец.

Тимофей Лапшин. Елена Соболь, Фото архив «СЭ»

Наиболее громко смотрелся переход Тимофея. У него к тому моменту набралось несколько личных медалей Кубка мира и пара побед в составе эстафетной команды. Однако в начале сезона-2015/16 Тимофея убрали из основной сборной, как он сам говорит, «списали», и больше он в ней не появлялся. Перейдя в Корею, Лапшин выступил неплохо на Олимпиаде-2018, где худшим результатом в четырех личных гонках стало 25-е место в масс-старте.

Несмотря на смену гражданства, российский допинг-скандал догнал Тимофея. Его имя фигурировало в материалах комиссии Макларена, а в апреле 2021-го он получил 12-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил в декабре 2013 года на «Ижевской винтовке».

Сейчас Лапшину 34 года. Этот сезон он начинал на Кубке IBU в Идре, но добрался до второго этапа Кубка мира. В Хохфильцене он заработал очки в обеих личных гонках: 26-е место в спринте и 31-е в пасьюте. На данный момент он занимает 41-е место в общем зачете. Это лучший результат из всех экс-россиян, которые выступают на Кубке мира.

32-летняя Екатерина Аввакумова в этом сезоне в очки пока не заезжала. На корейском этапе карьеры у нее были успехи, но главный случился в самом начале — биатлонистка стала пятой на ЧМ-2017 в индивидуальной гонке. Дальше отношения с новой родиной были сложные. Еще до Олимпиады-2018 у нее случился конфликт с тренером сборной Кореи Андреем Прокуниным. Она обвиняла российского специалиста в подковерных играх. После Олимпиады Екатерина хотела уйти в сборную Сербии, но процесс перехода ожидался небыстрым, поэтому она вернулась в Корею. На Играх в Пекине лучшим результатом Аввакумовой стало 49-е место в спринте.

Екатерина Аввакумова. Фото Global Look Press

Украинка и россиянка в одной команде

Одно из самых популярных направлений российских биатлонистов, которые хотят сменить спортивное гражданство, — в сборную Молдавии. В текущем сезоне на Кубке мира за эту национальную команду выступило пять бывших наших соотечественников.

Если вы посмотрите молдавский состав в мужских эстафетах этого сезона, то не увидите ни одного местного спортсмена. За сборную бежали Михаил и Андрей Усовы из Саратова, Максим Макаров из Ижевска и Павел Магазеев из Цивильска. Правда, ни в Контиолахти, ни в Хохфильцене российские молдаване до финиша не дотерпели. Команду обгоняли на круг и снимали. В итоге оба раза Молдавия заняла последнее, 20-е место.

Самым титулованным в этой четверке является Магазеев. Он становился чемпионом мира среди юниоров в эстафете. Это было в 2008 году в Рупольдинге. Тогда с ним вместе на пьедестал поднимался Антон Шипулин. А в 2009-м на ЮЧМ в Кэнморе наша команда взяла серебро, где помимо Магазеева выступили Алексей Волков и Тимофей Лапшин.

Но взрослая карьера у Павла не пошла. До международных стартов он не добрался. Несколько лет пропустил из-за травмы, отслужив в этот период в армии и получив высшее образование. А в 2020-м Магазеев оформил переход в сборную Молдавии и поучаствовал не только в Кубке мира, но и в Олимпиаде. В Пекине Павел был 26-м в индивидуальной гонке.

У женской молдавской команды состав на эстафету пока не набирается. На Кубке мира за страну выступают две девушки: экс-украинка Алла Гиленко и экс-россиянка Алина Стремоус. До перехода в сборную Молдавии у Стремоус не было заметных успехов. А теперь она стала одной из главных биатлонисток страны в истории. В 2022-м Алина выиграла золото в гонке преследования на чемпионате Европы в немецком Арбере, оставив за спиной Ларису Куклину, Евгению Буртасову, Викторию Сливко и других россиянок. Это не первая большая победа молдавского биатлона. Подобный результат на ЧЕ-2008 показала Наталья Левченкова, которая родилась в Смоленске, но, не справившись с конкуренцией в нашей сборной, уехала в Молдавию.

Опередила основу сборной России и ушла в Румынию

Похожая ситуация с натурализацией и в сборной Румынии. На Кубке мира в этом сезоне за нее выступают четверо экс-россиян: Елена Чиркова, Анастасия Толмачева, Наталья Ушкина и Дмитрий Шамаев.

Резонансным получился переход Ушкиной. О спортсменке многие узнали на апрельском чемпионате России в 2021 году. Она обыграла всю основу, став лучшей биатлонисткой по итогам гонок: золото и два серебра. Хотя после 2017-го она даже не выступала на международных соревнованиях. В те же дни все узнали, что Ушкина уже практически оформила переход в сборную Румынии и в российском комбинезоне мы ее не увидим. Удержать биатлонистку не удалось. Нынешний сезон — второй для Ушкиной на Кубке мира. В прошлом она заняла 76-е место в общем зачете, в этом, как и другие румынки, пока кубковых очков не набирала.

Зато эти очки есть у Дмитрия Шамаева, благодаря чистой стрельбе и 25-му месту в спринте на этапе в Контиолахти. Дмитрию 27 лет, он из Ижевска и был заметным в юношеском и юниорском возрасте, брал медали чемпионатов мира, но во взрослом биатлоне нашел себя только в Румынии.

Дмитрий Шамаев. Союз биатлонистов России

Получается, что из всех бывших россиян пока только Шамаев и Лапшин набирали очки в этом сезоне Кубка мира. Всего же на главных международных стартах сейчас выступают шесть мужчин и пять девушек, родившихся в нашей стране.