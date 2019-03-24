Йоханнес Бе выиграл зачет масс-стартов, Гараничев - девятый

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл зачет масс-стартов. 25-летний спортсмен одержал победу в этой дисциплине на домашнем этапе Кубка мира в Холменколлене и набрал 262 очка.

Вторым стал немец Арнд Пайффер (219), третьим - француз Кантен Фийон Майе (218). Россиянин Евгений Гараничев стал 9-м (144), Александр Логинов - 10-м (137), Матвей Елисеев - 29-м (44), Дмитрий Малышко - 39-м (18).

Масс-старт (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) - 262 (+60)

2 (3). Арнд Пайффер (Германия) - 219 (+54)

3 (2). Кантен Фийон Майе (Франция) - 218 (+16)

4 (4). Юлиан Эберхард (Австрия) - 196 (+43)

5 (10). Бенедикт Долль (Германия) - 167 (+48)

6 (7). Симон Дестье (Франция) - 163 (+36)...

9 (5). Евгений Гараничев (Россия) - 144 (+10)

10 (13). Александр Логинов (Россия) - 137 (+23)...

29 (36). Матвей Елисеев (Россия) - 44 (+24)...

39 (37). Дмитрий Малышко (Россия) - 18 (0)

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