Владимир Драчев: "Сборная России на ЧМ почти сформирована"

Президент СБР Владимир Драчев сообщил, что состав сборной России на чемпионат мира практически определен. Соревнования пройдут в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта. 20 марта в Белоруссии стартует чемпионат Европы.

- Команда, которая выехала с американских этапов, практически полностью разъезжается по домам, остается только несколько человек, - цитирует "Калашников медиа" Драчева. - Логинов едет на Чемпионат Европы, отдыхает и побежит последние гонки - спринт и преследование, возможно. Но не эстафету.

Основной состав команды, который готовился в Италии, приезжает в Минск и будут здесь уже бежать всю программу. Примерно они же (может быть, одного человека заменим) поедут на последний сбор в Санкт-Петербурге. А пятого числа все улетят в Стокгольм.

Команда на чемпионат мира практически сформирована, мы из той команды, которая выступала на североамериканских этапах, возьмем по два человека. Остальные поедут дальше на кубок IBU и дальнейшие старты - Кубки России и так далее..