Татьяна Акимова: "Не ожидала от себя такого результата"

Российская биатлонистка Татьяна Акимова не ожидала удачного выступления на этапе Кубка мира в Нове-Место. Акимова выиграла спринт, а в гонке преследования финишировала третьей.

– Я очень сильно удивлена и вдвойне счастлива. Ни вчера, ни сегодня я не ожидала такого от себя, – приводит официальный сайт СБР слова Акимовой. – Я очень рада. Последний круг мне дался довольно-таки тяжело, именно последний рубеж. Я хотела максимально его отработать, у меня получилось. И потом по дистанции я понимала, что шла в тройке. По трассе меня вели тренеры, говорили, что сзади идет Сьюзан Данкли. Я видела Доротею Вирер и пыталась ее догнать. Старалась максимально отработать. Свои эмоции до сих пор еще не осознала полностью.