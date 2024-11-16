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Сегодня, 13:15

Сливко стала победительницей масс-старта на Кубке МЛКБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Виктория Сливко.
Фото Андрей Аносов/СБР

Российская биатлонистка Виктория Сливко выиграла масс-старт на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.

30-летняя спортсменка финишировала за 30 минут 55,1 секунды, допустив один промах. Второе место заняла Анастасия Шевченко. Третьей стала Анастасия Халили.

Биатлон. Кубок МЛКБ. Масс-старт

Женщины

1. Виктория Сливко (Россия) — 30.55,1 (1 промах)
2. Анастасия Шевченко (Россия) — +1,4 (0)
3. Анастасия Халили (Россия) — +21,6 (4)
4. Тамара Дербушева (Россия) — +43,7 (2)
5. Наталия Шевченко (Россия) — +57,7 (5)
6. Ирина Казакевич (Россия) — +52,8 (4)

Биатлон
Виктория Сливко
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