Халили и Серохвостов сыграли в «Камень, ножницы, бумага», чтобы определить победителя масс-старта

Российские биатлонисты Карим Халили и Даниил Серохвостов необычным образом определили победителя масс-старта на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.

Спортсмены вместе выехали на финишную прямую. Там Халили и Серохвостов сыграли в «Камень, ножницы, бумага», чтобы определить, кто из них первым пересечет финишную линию. Победу одержал Халили.

Третье место в масс-старте занял белорус Антон Смольский.