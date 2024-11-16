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Халили и Серохвостов сыграли в «Камень, ножницы, бумага», чтобы определить победителя масс-старта

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российские биатлонисты Карим Халили и Даниил Серохвостов необычным образом определили победителя масс-старта на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.

Спортсмены вместе выехали на финишную прямую. Там Халили и Серохвостов сыграли в «Камень, ножницы, бумага», чтобы определить, кто из них первым пересечет финишную линию. Победу одержал Халили.

Третье место в масс-старте занял белорус Антон Смольский.

Биатлон
Даниил Серохвостов
Карим Халили
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Халили выиграл масс-старт на Кубке МЛКБ в Ханты-Мансийске

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