Тандревольд выиграла спринт в Шушене, 40-летняя Кузьмина стала четвертой
Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд стала победительницей спринта на Открытии сезона в Шушене (Норвегия).
28-летняя спортсменка финишировала за 20 минут 59.6 секунды, допустив один промах. Второе место заняла ее соотечественница Эмили Калькенберг (+12,1 секунды). Третьей стала еще одна норвежка Гро Рандбю (+28,6).
Бывшая российская биатлонистка Анастасия Кузьмина, возобновившая карьеру в прошлом году, стала четвертой. Она представляет Словакию. В августе 2023 года Кузьминой исполнилось 40 лет.
Шушен. Спринт 7.5 км
Женщины
- Ингрид Тандревольд (Норвегия) — 20.59,6 (1 промах)
- Эмили Калькенберг (Норвегия) — +12,1 (1)
- Гро Рандбю (Норвегия) — +28,6 (1)
- Анастасия Кузьмина (Словакия) — +44,0 (1)
- Рагнхиль Фемстейневик (Норвегия) — +44,3 (2)
- Сири Скар (Норвегия) — +45,6 (0)
Новости