Российская юниорка Шевченко победила на чемпионате мира по летнему биатлону

Россиянка Анастасия Шевченко победила в спринте среди юниорок на чемпионате мира по летнему биатлону в чешском Нове Место.

Биатлонистка из Свердловской области без ошибок отработала на двух рубежах.

Второе место заняла латвийка Санита Булина, третье — словенка Лена Репинц.

Нове Место

Чемпионат мира по летнему биатлону

Юниорки

Спринт

1. Анастасия Шевченко (Россия) — 16:26.5 (0)

2. Санита Булина (Латвия) — отставание 10.6 (1)

3. Лена Репинц (Словения) — +21.4 (1)

...7. Ксения Довгая (Россия) — +1:10.9 (3)

...9. Анастасия Гореева (Россия) — +1:26.2 (3)

...29. Ксения Шнейдер (Россия) — +3:02.6 (5)