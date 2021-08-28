Российская юниорка Шевченко победила на чемпионате мира по летнему биатлону
12:16
Россиянка Анастасия Шевченко победила в спринте среди юниорок на чемпионате мира по летнему биатлону в чешском Нове Место.
Биатлонистка из Свердловской области без ошибок отработала на двух рубежах.
Второе место заняла латвийка Санита Булина, третье — словенка Лена Репинц.
Нове Место
Чемпионат мира по летнему биатлону
Юниорки
Спринт
1. Анастасия Шевченко (Россия) — 16:26.5 (0)
2. Санита Булина (Латвия) — отставание 10.6 (1)
3. Лена Репинц (Словения) — +21.4 (1)
...7. Ксения Довгая (Россия) — +1:10.9 (3)
...9. Анастасия Гореева (Россия) — +1:26.2 (3)
...29. Ксения Шнейдер (Россия) — +3:02.6 (5)
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