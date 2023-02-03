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Сегодня, 02:04

Резцова готова поучаствовать в лыжных гонках

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный призер Олимпиады-2022 Кристина Резцова призналась, что готова поучаствовать в лыжных гонках.

«Как минимум на российских стартах я бы с удовольствием пробежала, посоревновалась с нашими девчонками-лыжницами, но о том, чтобы переходить официально, пока точно не задумывалась», — цитируют «Известия» Резцову.

Сейчас 26-летняя Резцова ждет второго ребенка. Первого биатлонистка родила за год до Олимпиады в Пекине, на которой она завоевала серебро в эстафете и бронзу в смешанной эстафете.

Источник: https://iz.ru/1464107/aleksei-fomin/ia-ne-stremlius-prevzoiti-rezultaty-mamy
Биатлон
Кристина Резцова
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