"Недоволен своим финишным кругом вторую гонку подряд". Буртасов - о серебре в масс-старте на чемпионате России

Российский биатлонист Максим Буртасов заявил, что остался недоволен своим финишным кругом в масс-старте на чемпионате России в Тюмени. 29-летний спортсмен занял второе место, уступив 10,7 секунды Владимиру Семакову, ставшему первым.

- Стрельбой доволен полностью. Итогом гонки тоже, - приводит слова Буртасова "Тюменская Арена". - Удалось отработать до конца, но Владимир Семаков из Удмуртии был посвежее на финишном круге.

На предпоследнем подъеме Владимир предпринял рывок. Я не смог его поддержать. Вторую гонку подряд своим финишным кругом я недоволен. В пасьюте тоже упустил серебро в споре с югорчанином Вадимом Филимоновым.

Напомним, Буртасов на текущем чемпионате России также завоевал бронзу в гонке преследования.

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