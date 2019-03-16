Наталья Сорокина: "Фуркад довыпендривался! Получи гранату!"

Бронзовый призер чемпионата мира-2007 по биатлону Наталья Сорокина (Гусева) поздравила мужскую команду России с третьим местом в эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Она также добавила, что пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад получил по заслугам: француз пробежал два штрафных круга после последней стрельбы.

- Саня - герой, ребята молодцы! Фуркад довыпендривался! Получи гранату!!! - написала Сорокина в своем Инстаграме.

Напомним, эстафету в составе сборной России бежали Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

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