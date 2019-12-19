Матвей Елисеев: «Не думаю, что была ошибка с лыжами. Возможно, потому что второй подряд этап в горах»

Российский биатлонист Матвей Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ» подвел итоги спринта на этапе Кубка мира в Анси.

— Насколько тяжело бежать в жару? Солнце прям печет.

— Действительно, было непростое состояние. Трасса была не такая разбитая, ночью успела схватиться.

— Чем можно объяснить непривычное отставание ходом?

— Пока не знаю. Не думаю, что с лыжами была ошибка. Возможно, потому что второй подряд этап в горах, у нас летом не так много уровеней подготовки было, может из-за этого.

— Очень маленький промежуток между этапами. Успел восстановиться?

— Это тоже один из сложных факторов. Там было три гонки подряд, надо было работать каждую на максимум. Может быть не восстановились.