Матвей Елисеев: «Не думаю, что была ошибка с лыжами. Возможно, потому что второй подряд этап в горах»
17:25
Российский биатлонист Матвей Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ» подвел итоги спринта на этапе Кубка мира в Анси.
— Насколько тяжело бежать в жару? Солнце прям печет.
— Действительно, было непростое состояние. Трасса была не такая разбитая, ночью успела схватиться.
— Чем можно объяснить непривычное отставание ходом?
— Пока не знаю. Не думаю, что с лыжами была ошибка. Возможно, потому что второй подряд этап в горах, у нас летом не так много уровеней подготовки было, может из-за этого.
— Очень маленький промежуток между этапами. Успел восстановиться?
— Это тоже один из сложных факторов. Там было три гонки подряд, надо было работать каждую на максимум. Может быть не восстановились.
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