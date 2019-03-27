20:05 | Биатлон

"Кто как готов, покажет гонка". Волков - о спринте на чемпионате России

0
Обсудить

Олимпийский чемпион-2014 по биатлону Алексей Волков заявил, что завтрашняя спринтерская гонка на чемпионате России в Тюмени покажет его готовность к этому турниру. 30-летний спортсмен добавил, что бежать будет тяжело из-за погодных условий. 

- Говоря о моей форме, надо отталкиваться от того, насколько сильно готовы основные соперники, так ведь? - приводит слова Волкова "Тюменская Арена". - Все относительно. Кто как готов, покажет гонка.

Трасса? В конце сезона чемпионат России редко радует идеальной трассой. Весна, снег тает, бежать тяжело. 

Напомним, в текущем сезоне Волков не принимал участие в гонках в рамках Кубка мира. 

Все о биатлоне - здесь

Опрос

Что вам интереснее - биатлон или лыжи?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://asnta.ru/rus/news/52812

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ