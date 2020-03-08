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Губерниев намекнул на шизофрению у Тихонова

20:29

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в очередной раз жестко раскритиковал бывшего советского биатлониста и экс-главу СБР Александра Тихонова. На этот раз Губерниев намекнул на проблемы Тихонова с психикой. Ранее стороны уже неоднократно резко высказывались в адрес друг друга.

«Дорогие друзья! Я не психиатр, на скорой помощи не работаю, и мне очень трудно поставить истинный диагноз лучшему биатлонисту 20-го века Тихонову! Его заслуги в прошлом столетии неоспоримы, в новом же веке сенильность, явные признаки шизофрении у персонажа будут исследовать доктора психоневрологических клиник! Тема фриков, маразматиков и стукачей отныне закрыта мною! С верой в белорусскую психиатрию!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

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