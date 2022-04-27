Ярошенко о выборах президента СБР: «Очень хочу победы Майгурова»

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко в интервью Metaratings.ru рассказал, что он хотел бы, чтобы Виктор Майгуров остался на посту президента СБР.

«Я очень хочу, чтобы победил Виктор Майгуров, потому что за его период правления наступило спокойствие и не было неприятных выбросов в информационное поле. Я понимаю, что критиканы всегда были, есть и будут, но Майгуров подтвердил свой профессионализм результатами на Олимпиаде и результатами по сезону, которые были очень достойными», — сказал Ярошенко.

Выборы предварительно назначены на 23 июня. Избираться на пост планируют вице-президент СБР Алексей Нуждов и Майгуров.