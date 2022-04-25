Анфиса Резцова раскритиковала тренера женской биатлонной сборной Шашилова

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, почему она возражает против того, чтобы старший тренер женской биатлонной сборной России Михаил Шашилов остался на своем посту.

«Мне не нравится политика двойного метра, которую проводит этот специалист. Практически ни одна спортсменка из сборной на летнем чемпионате России в прошлом году не выступала. Это неправильно, такие соревнования должны быть обязательны для всех. Нужно же проверить, кто и как готов к зимнему сезону!

Но Шашилов создал для своих подопечных привилегированные условия и взял их на первые этапы Кубка мира без отбора. Это несправедливо: национальная команда должна формироваться честно, по спортивному принципу", — приводит слова Резцовой Betonmobile.ru.

Знаменитую спортсменку не устраивают и профессиональные качества Шашилова.

«Практически на все этапы Кубка мира Шашилов возил одних и тех же биатлонисток, которые занимали 20-30-е места. А всем обеспокоенным заявлял, мол, не бойтесь, к Олимпиаде подойдем в боевой готовности. Ну и где эта готовность? Никакого результата тренер не показал. Из всей команды выделялась только моя дочь Кристина, которая готовилась по тренировочным планам совсем другого специалиста», — подчеркнула Анфиса Резцова.

Сборная России по биатлону на Олимпиаде в Пекине завоевала четыре медали. Женская команда принесла сборной серебро в эстафете, а мужская — три бронзы.