Норвегия выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти

Сборная Норвегии одержала победу в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).

Марте Крокстад Юхансен, Марен Киркеэйде, Йохан-Олав Ботн, Ветле Шостад Кристиансен завершили гонку за 1 час 9 минут и 0,6 секунды, использовав пять дополнительных патронов.

Второе место заняла Франция (Жюли Симон, Осеан Мишлон, Оскар Ломбардо, Эмильен Клод), отставшая от лидеров на 10,3 секунды. Тройку призеров замкнула Германия (Ванесса Фойгт, Янина Хеттих-Вальц, Филипп Наврат, Филипп Хорн) с отставанием в 31,8 секунды.

Кубок мира. Контиолахти (Финляндия)

Смешанная эстафета

Итог

1. Норвегия (Марте Крокстад Юхансен, Марен Киркеэйде, Йохан-Олав Ботн, Ветле Шостад Кристиансен) — 1:09.00,6 (0+5)

2. Франция (Жюлия Симон, Осеан Мишлон, Оскар Ломбардо, Эмильен Клод) — +10,3 (0+4)

3. Германия (Ванесса Фойгт, Янина Хеттих-Вальц, Филипп Наврат, Филипп Хорн) — +31,8 (2+8)