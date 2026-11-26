Американец Райт стал победителем индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Финляндии

Американский биатлонист Кэмпбелл Райт выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Спортсмен преодолел дистанцию в 20 км за 46 минут 29,8 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место занял немец Юстус Штрелов, отстав на 1 минуту 20,1 секунды при одном промахе. Третьим финишировал норвежец Ветле Шоста Кристиансен +1.23,2 (два промаха).

27 ноября состоится индивидуальная гонка на 15 км у женщин. Начало — в 18.15 мск.