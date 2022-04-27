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«В новом сезоне Кристина может еще прибавить». Анфиса Резцова — о подготовке дочери

Анфиса Резцова считает, что Кристина в новом сезоне может еще прибавить
Анна Горшкова
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о выступлении дочери Кристины в новом биатлонном сезоне.

«Кристина в завершившемся сезоне так стабильно выглядела потому, что после возвращения из декрета готовилась отдельно от сборной. Под руководством Виталия Норицына работала спокойно, планомерно, не нервничала. Кристина к Норицыну прислушивается, его методики ей помогают. Насколько я знаю, они уже договорились о продолжении сотрудничества», — приводит слова Анфисы Резцовой Betonmobile.ru.

По мнению Резцовой, в новом сезоне форма ее дочери вырастет еще больше.

«По сравнению с прошлым годом Кристина сейчас находится совсем на другом уровне подготовки. К тому же ее муж, бывший лыжник, за лето немного корректирует ей технику бега. Все это дает основания надеяться, что в наступающем сезоне дочь прибавит еще больше. Важно только, чтобы СБР и тренеры сборной не вставляли ей палки в колеса», — подытожила Анфиса Резцова.

По итогам Кубка мира-2021/22 Кристина Резцова в личном зачете заняла 20-е место, наилучшее среди российских биатлонисток.

Источник: https://betonmobile.ru/v-novom-sezone-kristina-mozhet-eshhe-pribavit-anfisa-reztsova-o-podgotovke-docheri
Биатлон
Сборная России по биатлону
Анфиса Резцова
Кристина Резцова
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