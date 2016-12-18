Дмитрий Васильев: "Призыв Шипулина к биатлонному миру может повлиять на допинговую истерию"

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что призыв биатлониста Антона Шипулина к соперникам быть сдержаннее в высказываниях относительно допинга в России может поспособствовать снижению градуса накала вокруг происходящего. На своей странице в социальной сети Instagram Шипулин, занявший второе место в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место, призвал мировую общественность не судить россиян до тех пор, пока их вина не будет доказана.

​- Мы знаем, насколько весь запад и западные спортсмены подвержены влиянию западной пропаганды, - цитирует ТАСС Васильева. - Никто не строит иллюзий, и мы понимаем, раз идет всемирное давление на Россию, то и спорт не обошла сия чаша. Призыв Шипулина к мировой спортивной общественности быть сдержанными и корректными делает ему честь. Антон уже не только маститый спортсмен, но и постепенно становится политиком, думаю, некоторые горячие головы прислушаются к Шипулину, и это повлияет на истерию, которая существует в мировом спорте по отношению к России.

Безусловно, на Шипулине отражается негативный фон вокруг сборной России из-за допингового скандала, он же не железный человек, - цитирует ТАСС Васильева. - Простые люди и то начинают переживать по поводу того, что творится, той травли, которая развернулась вокруг российской команды и России в целом. А Шипулин и так подвержен психологическому давлению. Но, с другой стороны, Антон уже прошел сложные бои, он уже более-менее крепкий боец, собственно, он своими результатами и доказывает, что справляется с этим давлением и оно только укрепляет его.

Антон сейчас вот этими своими подиумами обеспечил себе определенную психологическую уверенность и понял, что четко идет в фарватере запланированного плана, который они определили себе с тренером. У Шипулина все получается, все хорошо, какие-то сверхзадач ставить не приходится, любой подиум для него - это успех. Самое главное для Шипулина - не допустить прошлогодних ошибок и как следует подготовиться к чемпионату мира и наконец-то завоевать золотую медаль, а не выигрывать этапы Кубка мира.