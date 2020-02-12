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Анатолий Хованцев: «Собираюсь работать, но решать руководству СБР»

16:58
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Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев сообщил, что собирается работать в национальной команде до зимних Олимпийских игр-2022, но отметил, что за это время все может измениться.

Хованцев снова возглавил сборную России в мае 2018 года. Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине.

- Я собираюсь работать, но за два года все может поменяться, — цитирует «РИА Новости» Хованцева. — Вопрос скорее к руководству, а не ко мне. Естественно, все будет зависеть от результатов, которые мы будем показывать. Как руководство посчитает нужным, так и будет.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200212/1564617461.html

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