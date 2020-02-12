Анатолий Хованцев: «Собираюсь работать, но решать руководству СБР»

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев сообщил, что собирается работать в национальной команде до зимних Олимпийских игр-2022, но отметил, что за это время все может измениться.

Хованцев снова возглавил сборную России в мае 2018 года. Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине.

- Я собираюсь работать, но за два года все может поменяться, — цитирует «РИА Новости» Хованцева. — Вопрос скорее к руководству, а не ко мне. Естественно, все будет зависеть от результатов, которые мы будем показывать. Как руководство посчитает нужным, так и будет.