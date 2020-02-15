Александр Касперович: «Логинов победил на ЧМ в ответ на дисквалификации россиян»

Тренер Александр Касперович высказал мнение, что российский биатлонист Александр Логинов победил на чемпионате мира, наверное, в ответ на дисквалификации россиян Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.

— Золото Логинова — очень радостное событие для миллионов россиян, для нашего биатлона! Саша победил в такой день, когда нас лишили (олимпийских) медалей, которым радовалась вся Россия, — цитирует «РИА Новости» Касперовича. — Наверное, в ответ на эти решения Саша сегодня показал великолепный результат. Он в хорошей готовности подошел к чемпионату мира. Многие (лидеры) стартовали сегодня в первой группе, мы же пошли во вторую группу, мы обговаривали это. Все сложилось для Логинова удачно, эта медаль уже история, надо дальше бороться на чемпионате мира.

Саша и психологически хорошо готов к чемпионату мира. Очень обидно, что журналисты писали не очень приятные вещи перед турниром, что он сдулся. Нельзя так делать. Я был уверен в Саше, ведь основной старт сезона — это чемпионат мира.