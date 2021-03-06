Дмитрий Васильев не считает Эдуарда Латыпова лидером сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал результаты мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Победителем спринта 6 марта стал француз Симон Дестье. Лучшим среди россиян на десятом месте стал Эдуард Латыпов.

«Латыпов сегодня мог бы быть и выше, — сказал Васильев «СЭ». — Рассчитывать на ошибку соперников не очень профессионально. Десятое место — это уже хоть что-то. Если не учитывать результаты Логинова в Антерсельве, то результаты печальные. Руководству СБР надо думать, в каком тренерском составе будет представлена сборная перед подготовкой к олимпийским играм. Ни Каминский, ни Шашилов со своей работой не справляются».

Также Васильев отметил, что не считает Латыпова лидером сборной.

«Нельзя говорить, что он лидер. Он просто выступает чуть лучше остальных. Лидер — это тот человек, который хотя бы эпизодически оказывается на подиуме. В личных гонках он ни разу не был даже в призерах, а Логинов даже гонку выигрывал», — добавил Васильев.

(Владимир Пушкарев)