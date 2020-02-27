Украинский биатлонист недоволен условиями на чемпионате Европы в Раубичах

Украинский биатлонист Артем Прима прокомментировал условия на чемпионате Европы в Раубичах. По его словам, на трассе большие проблемы с покрытием.

Напомним, турнир был перенесен из эстонского Отепя в Белоруссию з-за неблагоприятных погодных условий.

— На трассе большая каша: грязный снег, все буграми, криво-косо. Спасибо и на этом, хоть не на асфальте бежим... — приводит слова Примы пресс-служба федерации биатлона Украины. — Я бы не сказал, что это чемпионат второго плана. Здесь стартуют 120 человек, и стартуют довольно сильные ребята. Много стран принимают участие. Здесь тоже не так просто в десятку даже въехать, если разобраться. Так что говорить, что он не нужен или что он очень легкий, не стоит.