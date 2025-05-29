«Зенит» и ЦСКА встретятся во втором матче финала Единой лиги ВТБ 29 мая

«Зенит» и ЦСКА встречаются во втором матче серии финала Единой лиги ВТБ в четверг, 29 мая. Игра в Санкт-Петербурге в КСК «Арена» начинается в 19.30 по московскому времени.

Отследить результат игры «Зенит» — ЦСКА можно в баскетбольном матч-центре и разделе Единой лиги ВТБ на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч в Санкт-Петербурге покажут каналы и сайты «Матч ТВ», «Матч! Игра» и «Старт», а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Армейцы выиграли первый матч серии в гостях со счетом 82:80.

В плей-офф действующий чемпион лиги ЦСКА прошел «Пари Нижний Новгород» и УНИКС, а победитель регулярного чемпионата «Зенит» — «Парму» и «Локомотив».