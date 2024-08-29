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Сегодня, 20:33

УНИКС заработал 100 тысяч долларов на уходе Димитриевича

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Ненад Димитриевич.
Фото Единая лига ВТБ

Президент УНИКСа Евгений Богачев раскрыл детали перехода лидера команды Ненада Димитриевича в «Милан».

«Прошлым летом мы заключили с Ненадом контракт по схеме «1+1». Там было условие, что если через год игрок выходит из соглашения, то выплачивает клубу 100 тысяч долларов. И наоборот. Если мы расторгаем контракт, то УНИКС платит эту сумму Димитриевичу. Конечно, мы были заинтересованы его оставить разыгрывающего, но он принял приглашение «Милана». Хочет играть в Евролиге, которой мы, к сожалению, лишены по политическим причинам. Но хотя бы получили небольшую компенсацию», — сказал «СЭ» Богачев.

Также многолетний босс казанцев охарактеризовал преемника Димитриевича Тони Тэйлора.

«Рынок очень ограничен, мало кто из игроков с опытом игры в Евролиге хочет сейчас играть в России, — продолжил Евгений Богачев. — Со многими договориться не получилось, и в итоге мы остановились на Тони. Он уже играл в Лиге ВТБ, провел неплохой прошлый сезон в Турцию. Надеюсь, поможет и нам. Главное, обойтись без травм».

В прошлом сезоне за «Бахчешехир» 34-летний Тэйлор в среднем набирал 13 очков и 5,3 передачи в чемпионате Турции.

БК УНИКС
Евгений Богачев
Ненад Димитриевич
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