Состав участников Единой лиги ВТБ останется прежним

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко? считает, что состав участников турнира в следующем сезоне останется прежним. Новый регулярный чемпионат планируется начать в конце сентября.

— Предварительно все клубы подтвердили свое участие в Единой лиге на сезон-2020/21, — цитируют «Известия» Кущенко. — Ждем официальные заявки до 15 июня. Ближе к этой дате будет более четкое понимание, но шансы, что мы сохраним все 13 клубов, велики.

Сейчас все находятся в состоянии неопределенности, ведь у спонсоров очень непростые времена. И когда они закончатся, сказать очень и очень сложно. Наша первостепенная задача — сохранить те команды, которые есть. Брать нового участника сейчас очень рискованно. При этом не исключаю, что какие-то заявки на рассмотрение Совета лиги мы получим. Они есть каждый год. А дальше всё уже будет зависеть от того, насколько потенциальный участник соответствует требованиям регламента.