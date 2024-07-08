«Самара» подписала центрового Брукса из «Страсбура»

Центровой Насир Брукс подписал контракт с «Самарой», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним американцем рассчитано на один год.

«Здесь у меня будет возможность получить опыт нового стиля игры. Меня привлек уровень конкурентоспособности российского баскетбола, играть против лучших — это большой вызов самому себе», — сказал Брукс.

В минувшем сезоне Брукс выступал за французский «Страсбур». На его счету среднем за игру 7,9 очка и 4,8 подбора.