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Сегодня, 09:49

«Самара» подписала центрового Брукса из «Страсбура»

Сергей Разин
корреспондент
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Центровой Насир Брукс подписал контракт с «Самарой», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним американцем рассчитано на один год.

«Здесь у меня будет возможность получить опыт нового стиля игры. Меня привлек уровень конкурентоспособности российского баскетбола, играть против лучших — это большой вызов самому себе», — сказал Брукс.

В минувшем сезоне Брукс выступал за французский «Страсбур». На его счету среднем за игру 7,9 очка и 4,8 подбора.

БК Самара
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