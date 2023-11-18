ЦСКА обыграл «Руну» в Единой лиге ВТБ

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ЦСКА на выезде одержал победу над «Руной» в матче Единой лиги ВТБ — 80:74.

Самым результативным игроком встречи стал форвард армейцев М'Бай Амат. В активе 33-летнего француза 24 очка, 6 подборов и две голевые передачи.

Лучшим у «Руны» стал разыгрывающий Никола Иванович — 20 очков, 4 подбора и 3 передачи.

ЦСКА после 11 матчей лидирует в Единой лиге ВТБ. «Руна» идет пятой после 10 игр.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Руна» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 74:80 (22:30, 13:16, 21:12, 18:22)