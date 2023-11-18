36 очков Ратэн-Мэйса не спасли «Енисей» от поражения в матче с УНИКСом
УНИКС дома одержал победу над «Енисеем» в матче Единой лиги ВТБ – 91:80.
Самым результативным игроком встречи стал защитник краснорцев Ксавьер Ратэн-Мэйс, набравший 36 очков. Лучшим у хозяев был Маркос Найт - 21 очко.
УНИКС после 10 матчей занимает второе место в Единой лиге ВТБ. «Енисей» идет четвертым в турнирной таблице.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
УНИКС (Казань) - «Енисей» (Красноярск) - 91:80 (17:22, 28:15, 22:21, 24:22)
Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
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