Президент «Уралмаша» назвал сроки возвращения лучшего снайпера Лиги ВТБ

Виктор Ганиенко в интервью «СЭ» рассказал, что лидеры «Уралмаша» Джеремайя Мартин и Октавиус Эллис будут готовы к «Финалу четырех» Кубка России, который пройдет в Нижнем Новгороде 14-16 марта.

— Когда вернется Мартин?

— 1 марта. У нас будут сборы, и он начнет работать в полную силу.

— Как вы оцениваете текущую форму Октавиуса Эллиса?

— После травмы не хотим форсировать. Поэтому Эллис сейчас и играет довольно ограниченное количество времени. Надеюсь, что он наберет форму к началу марта, как и Мартин, и оба помогут нам в «Финале четырех», — заявил президент «Уралмаша».

Мартин в этом сезоне в среднем набирает 18,8 очка в среднем за игру. Эллис — 4,3.