«Автодор» дома победил «Пари НН»
«Автодор» на своем паркете переиграл «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 91:72.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Душан Беслач, набравший 23 очка. Лучший у нижегородцев — Зак Наталл с 21 очком
«Автодор» одержал 13-ю победу за 30 матчей и занимает 8-е место в турнирной таблице, «Пари НН» потерпел 17-е поражение за 30 встреч и идет 6-м.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Автодор» (Саратов) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 91:72 (21:20, 28:14, 25:22, 17:16)
6 февраля. Саратов. «ДС Кристалл»
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