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6 февраля 2025, 21:10

«Автодор» дома победил «Пари НН»

Даниил Аршавский

«Автодор» на своем паркете переиграл «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 91:72.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Душан Беслач, набравший 23 очка. Лучший у нижегородцев Зак Наталл с 21 очком

«Автодор» одержал 13-ю победу за 30 матчей и занимает 8-е место в турнирной таблице, «Пари НН» потерпел 17-е поражение за 30 встреч и идет 6-м.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 91:72 (21:20, 28:14, 25:22, 17:16)

6 февраля. Саратов. «ДС Кристалл»

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Баскетбол
БК Автодор
БК Нижний Новгород
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