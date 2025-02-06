Президент «Уралмаша» объяснили причины подписания Карданахишвили и Пынько

Виктор Ганиенко в интервью «СЭ» рассказал о причинах серьезных перестановок в «Уралмаше».

«Дело в том, что команда вместе со мной постарела. Многие этого не заметили, но средний возраст перевалил за 30. А для развития коллектива требуется динамика, быстрота мышления, молодость. Поэтому мы решили попрощаться с Балашовым и Уиттакером. На месте Никиты здорово смотрится Володя Ивлев. Плюс мы ведем переговоры с хорошим центровым. Стэнли подвержен травмам, к тому же сдал по сравнению с прошлым сезоном.

Я верю, что Карданахишвили и Пынько добавят команде мощи. Иван — в первую очередь в плане защиты (мы хорошо знаем его возможности и бойцовские качества), Антон — в плане созидания. В «Самаре» он доказал, что способен быть на первых ролях. В любом случае нам был нужен разыгрывающий. На первом номере у нас остались только Игорь Новиков и вечно молодой Антон Глазунов», — подчеркнул президент «Уралмаша».

В Единой лиге ВТБ команда Ганиенко идет на пятом месте, одержав 16 побед в 30 матчах.