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6 февраля 2025, 21:45

Президент «Уралмаша» объяснили причины подписания Карданахишвили и Пынько

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Виктор Ганиенко в интервью «СЭ» рассказал о причинах серьезных перестановок в «Уралмаше».

«Дело в том, что команда вместе со мной постарела. Многие этого не заметили, но средний возраст перевалил за 30. А для развития коллектива требуется динамика, быстрота мышления, молодость. Поэтому мы решили попрощаться с Балашовым и Уиттакером. На месте Никиты здорово смотрится Володя Ивлев. Плюс мы ведем переговоры с хорошим центровым. Стэнли подвержен травмам, к тому же сдал по сравнению с прошлым сезоном.
Я верю, что Карданахишвили и Пынько добавят команде мощи. Иван — в первую очередь в плане защиты (мы хорошо знаем его возможности и бойцовские качества), Антон — в плане созидания. В «Самаре» он доказал, что способен быть на первых ролях. В любом случае нам был нужен разыгрывающий. На первом номере у нас остались только Игорь Новиков и вечно молодой Антон Глазунов», — подчеркнул президент «Уралмаша».

В Единой лиге ВТБ команда Ганиенко идет на пятом месте, одержав 16 побед в 30 матчах.

Баскетбольная арена &laquo;Уралмаша&raquo;.«Когда губернатор увидел, сколько я трачу на команду, то сильно удивился». Интервью президента «Уралмаша»

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БК Уралмаш
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