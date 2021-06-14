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На Лундберга претендуют несколько клубов НБА

22:39
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Защитник ЦСКА Габриэль Лундберг может продолжить карьеру в НБА. На игрока претендуют сразу несколько клубов из Северной Америки, сообщает Sportnado.

Лундберг перешел в ЦСКА по ходу сезона из «Зелены-Гуры». Соглашения армейцев с Лундбергом было рассчитано до конца текущего сезона.

Вместе с московским клубом 26-летний датчанин стал победителем Единой лиги ВТБ.

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